改編自暢銷企業管理書《位子哲學》的三立網劇《位！你在等我嗎？》25日舉行卡司發布會，劇中周旋在江可德及吳承洋之間的陳敬宣，自曝在工作中也曾差點卡不到位，當年她加入以模特兒為主力的伊林娛樂，每個女生平均身高170公分以上，160公分的她是全公司最矮的，幸運的是，當時適逢伊林轉型多了演藝經紀部門，才讓矮個子的她有機會加入。

陳敬宣記得有次一票女生在試鏡，一字排拍開發現大家都好高，輪到她時突然成凹字型，自己都覺得畫面好笑。後來公司有次安排她參加日本走秀，那次是她最有成就感的一次，因為日本女生身高和她差不多，她也因此成功走完一次秀。現在她對身高的想法就是「矮也是特色」。

大馬口罩難求

從馬來西亞來台灣7年的江可德，除了有演員和主持人身分，還是跨國企業的高階主管；他平均每2個月就回馬國探親，但最近因新冠肺炎回不了家鄉，他人在台灣還是擔心家人，因為家人都買不到口罩也不能外出，他推算可能要到7月後才有機會返回家鄉。

過去曾是男團成員吳承洋，曾為了站哪裡得罪過人，他記得曾參加演出或拍照，因不好意思搶位，永遠被擠在最旁邊，後來發現這樣下去不行，就開始在拍照時做些比較誇張的動作和手勢，卻因此中了暗箭，年輕氣盛的他當時仗著身高優勢，最後索性直接就站在中間，但現在年紀大了變得佛系，也不再有卡位的糾結。

(中國時報)