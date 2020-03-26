黃鐙輝帶著老婆萁萁與岳母萁媽上《話山話水話玲瓏》，卻變成家人控訴大會，萁媽一開始稱讚黃鐙輝努力又節儉，接著話鋒一轉數落他嘮叨又小氣，但萁媽還是很讚賞這個女婿，「他最近辦了張附卡給我，我很滿意！」但黃鐙輝聞言卻一臉困惑：「什麼時候辦的我怎麼不知道？」

黃鐙輝不甘示弱回擊萁媽：「沒看過這麼會買的，光咖啡機就美國、義大利、日本品牌各買一台。」萁萁拍桌補充：「而且家裡有咖啡機之後還去超商買100杯咖啡寄杯！」黃鐙輝更爆料之前萁媽刷卡買1000多萬房子被他退掉後生悶氣，竟又在高雄入手一間500多萬房子。萁媽被追問買完房子要買車嗎？她不好意思地說：「黃鐙輝前一陣子有買一台賓士給我開了，不敢再說要買車。」

一路走來黃鐙輝最感激老婆的支持，當時他第1次試鏡《艋舺》時被導演鈕承澤打槍，認為他太瘦、太老，但萁萁不放棄，帶他去剪頭髮、每天餵消夜養胖他，更打遍通訊錄裡的電話為他爭取第2次面試機會，才終於讓他獲得這個角色。

(中國時報)