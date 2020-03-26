張孝全（右）與許瑋甯在《誰是被害者》是另類破案搭檔。（Netflix提供）

張孝全、許瑋甯、王識賢等人主演的Netflix華語影集《誰是被害者》25日發布正式預告，橫跨影視歌的本土天王王識賢角色跨度大，這回登上國際平台飾演個性仗義、火爆但果斷的刑警隊長，卻被許瑋甯爆料這位螢幕硬漢下戲後竟有令人料想不到的「反差萌」！

許瑋甯雖與王識賢對戲不多，卻坦言每次跟他對戲時最緊張，因他在鏡頭前的眼神凶狠、十分霸氣。但她完全沒想到王識賢下戲後，形象竟180度大翻轉：「他每次進片場，我都有種要被抓起來的感覺，結果下一瞬間就看到他拎著小叮噹的保溫袋、親切地向大家說辛苦囉，整個人迸發反差萌！」

王識賢與張孝全繼《念念》後二度合作同台飆戲，他興奮直呼：「過癮！很多場戲的情緒不能斷，我們激盪出比劇本更有感覺的演出。」至於他與飾演記者的許瑋甯，因劇中刑警跟記者各有立場，兩人關係是「比查案速度，為什麼記者辦案比較快而互相較勁」，他笑說：「我都是在背後罵她比較多。」

(中國時報)