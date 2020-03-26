ØZI去年以首張個人專輯《ØZI：The Album》奪下金曲最佳新人獎，近來正忙籌備新專輯，3月初依照原定計畫赴美國錄音，豈料新冠肺炎肆虐，他的母親葉璦菱、父親名攝影師陳文彬都相當擔心他在美國的狀況，葉璦菱說：「他爸爸每天抱著電腦看新聞都快恐慌症。」幸好ØZI 24日已順利抵台，目前正居家隔離中。

ØZI從美國返台後，正居家隔離14天中，葉璦菱透露，先前剛好聽到朋友有空屋，順勢租下來讓ØZI居住，笑說：「因為家裡有長輩，我叫他在外面多住久一點，比較安心。他也覺得那個房子不錯，自己可以好好創作。」她每天幫他準備3餐、保健食品等，她與老公也減少出門，待在家追劇。

葉璦菱說，原本打算與家人在國內旅遊，「想去中、南部要搭高鐵，但是也會擔心，開車又覺得太久，都先待在家。」她近來的海外演出都已取消，樂觀說：「我這個時候唱歌都是唱開心的，損不損失都沒關係。」

多餘口罩贈親友

而ØZI前天在IG秀出一大包口罩，呼籲大家有多的口罩請分享給身邊需要的人，「大家一起認真防疫，不散播病毒，散播愛！別讓2020壞到底。」他的經紀人表示，ØZI在返台前，特別把身上多的口罩，分送給美國的親友、音樂夥伴，盼大家都健康平安。

ØZI受疫情影響，去年敲定的活動、商演紛紛被延期、取消，約20場，粗估損失上百萬元，經紀人說現階段讓他專心創作，之後陸續推出新單曲，原先預計12月推出新專輯，可能會順延到明年。

(中國時報)