第31屆金曲獎頒獎典禮訂於6月27日於台北小巨蛋舉行，新冠肺炎疫情影響下，25日中央流行疫情指揮中心宣布，室內超過100人、室外超過500人的公眾活動全部建議停辦，外傳金曲獎恐延期，承辦的台視回應：「目前都在籌備中，主辦單位也會密切注意，等待相關通知。」

曾做12年典禮的製作人陳鎮川證實今年不會參與製作。文化部影視及流行音樂產業局表示，金曲獎頒獎及相關活動目前預定6月24日至27日舉辦金曲國際音樂節、金曲論壇等系列活動，目前仍在籌備中，將依照中央流行疫情指揮中心最新集會指引和相關訊息持續調整，以妥為因應相關事宜。

藝人損失難估算

近期包括光良台北小巨蛋、5566高雄巨蛋、伍佰台中圓滿劇場演唱會皆宣布延期，原規畫海外演出的周杰倫、劉德華、蕭敬騰、林俊傑、蔡依林、林宥嘉、李榮浩、楊丞琳、張韶涵等行程也被打亂，也有不少藝人發片計畫延後，疫情重創藝文娛樂界，損失難以估算。此外，原訂5月在高雄巨蛋開唱的蔡依林演唱會，是否延期，仍在觀望中。

(中國時報)