周蕙今（26日）歡慶43歲生日，她打算在臉書直播，與粉絲互動，讓粉絲點歌傳情，她說：「想告白想求情就來求助蕙兒姊，非誠勿擾，愛情緊來，說出你的愛吧！勇敢留言，無經驗可，有心最重要。」近期新冠肺炎肆虐，她呼籲大家注意身體健康、出入平安，也為第一線醫護人員打氣：「醫護人員辛苦了，加油！」

她日前去觀賞「再見梵谷-光影體驗展」，憶起這陣子陸續發生高以翔驟逝、Kobe Bryant墜機生亡及劉真病逝等，讓她有感而發：「永遠不知道下段生命將如何？我越來越清楚知道自己不想留下遺憾，也許梵谷當年就是沒有留下遺憾，隨心所欲的生活，去做自己想做的事，開心過自己想過的樣子，不想留下遺憾。」

她去年7月底就看過梵谷的作品展，當時赴法國旅行，去了南法普羅旺斯地區雷波的光影採石場的藝術投影展，一口氣看了梵谷、畢卡索、夏卡爾與克林姆4個畫家的作品展，看到畫作在巨大洞穴中投影呈現，她相當震撼感動，印象深刻。

(中國時報)