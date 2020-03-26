董至成2月爆出與老婆羅若云（Theresa）21年婚姻觸礁，董嫂隨後也被爆疑與女教練交往。董至成25日回民視錄《綜藝大集合》表示，事件曝光至今只見過羅若云兩次，離婚協議程序現已交由兩造律師處理，兒子監護權及房產還談不攏。

董至成說，他看到胡瓜就想到自己結婚那天，瓜哥是證婚人，「結果第2天他就離婚！以後大家慎選證婚人！」他故意尊稱胡瓜「學長」，還問對方：「離婚後財產是一人一半嗎？」他說，過去購買的內湖住家、一間房地產與一間在板橋的店面都登記在羅若云名下，總價值近億元，談離婚期間，他才知道先前購買的房地產早被羅若云賣掉，獲得的4000萬元已被拿去投資，他感嘆賺的錢都用在家庭，過去生活花費都是向羅若云領零用錢，自己連信用卡、提款卡都沒用。他希望對方將財產總價值分一半給他，讓他不至於人財兩失。

胡瓜請吃飯洩壓

至於老婆被爆外遇女教練，他接受平面記者訪問時說，雖然自己不願意相信，但很多人閒言閒語，「有聽健身房的人說，越聽越覺得有這件事，這也是外遇，只是對象不是男生，給我這個綠帽戴，太感謝了！這僅次於當年高凌風、老婆跟眼鏡張一樣，這是粉綠帽。」

但接受電子媒體訪問時，又改口爆料的人別有心機、居心叵測，「我們在一起20多年，我會不知道她喜歡男的女的嗎？也許在我不在這段時間，有人像閨蜜一樣很體貼、陪她度過孤獨的時候，但這都不是什麼多元成家或女女戀。」

董至成說，兒子還被要求「不要與爸爸聯繫」，讓他非常難過，「他媽媽叫他不要理我、不要跟我出去，看到電話也叫他不要接。」胡瓜日前請他吃飯時聊了很多，他表示慢慢可以釋懷，也試著將重心轉移。

(中國時報)