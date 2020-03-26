新冠肺炎疫情蔓延，台灣疫情指揮中心25日宣布室內超過100人以上的公眾集會活動建議停辦。事實上，電影院影廳多半超過百人座位數，對此，指揮官陳時中則表示，電影院如果落實梅花座措施，建議不要賣超過百人的票券，讓電影業者再度面臨考驗。

不少片商推出舊片墊檔重映，包含《海上鋼琴師》、《在黑暗中漫舞》、《靈異孤兒院》重現大銀幕之外，為了慶祝《野蠻遊戲》上映25周年，《野蠻遊戲：全面晉級》4月1日起重映，片商更推出好康促銷，凡在現場購買全票電影票，即享買1送1。

戲院也出招救市，in89電影院推《噤界》及《出神入化2》夯片重映。威秀影城則是儲值享優惠，會員即日起至全台威秀、雪樂地，單筆儲值2000元即贈1張免費電影票和1張雪樂地門票；為了顧及觀眾權益，即日起至9月底若持逾期團券消費，威秀影城一律免收手續費；信義威秀美食街則推集點換電影票，和周邊餐飲業者聯手對抗低迷買氣。

陸首季票房蒸發62億

大陸隨著疫情相對趨緩後，各省電影院逐漸復工，最新一波重映電影包含周冬雨在香港電影導演會封后的《少年的你》、《哪吒之魔童降世》、《可可夜總會》、《復仇者聯盟》系列。

不過民眾對疫情仍謹慎以對，據陸媒報導指出，復工4日的全大陸片房僅10.7萬人民幣（逾44.6萬台幣），今年第1季的票房損失慘重，估計將近150億人民幣（逾62.6億台幣）憑空蒸發。

(中國時報)