「最國際化南韓女星」裴斗娜繼夯劇《屍戰朝鮮》躲完喪屍後，在法韓合拍新片《緣來想見妳》繼續躲法國大叔！飾演癡情大叔的男主角亞倫夏巴，遠從法國飛到首爾追愛，嚇得她反過來躲避對方，一舉變身「網戀負心女」。

裴斗娜在2018年拍完韓劇《最完美的離婚》之後就開始學習法文，為的就是在本片全程大秀流利法文，再配上她的高冷氣質，讓亞倫夏巴大讚：「所有裴斗娜出現的場景，都是電影中的亮點，她是非常厲害的女演員，演技精準、讓人驚嘆並充滿靈感，本片無疑是為她量身打造。」此外，亞倫也揭露裴其實私下並不高冷，反而是個愛笑的女生，「我們也因此相處得十分融洽。」

導演艾瑞克拉緹戈則說：「裴斗娜是位擁有200張面孔的女演員，她可能看來平凡無奇，但突然一個轉頭，就讓人在她的眼神及肢體中，感到一種絕對的魅力。她動作的方式也很令人驚豔，讓人能感覺她在向觀眾傳達某種強烈訊息，而她從頭到尾都是靦腆、穩重的樣子。」電影4月24日在台上映。

(中國時報)