繼《花木蘭》、《007：生死交戰》、《玩命關頭9》、《黑寡婦》等大片因新冠肺炎疫情延檔後，原訂6月5日上映的《神力女超人1984》也鄭重宣布至8月14日上映，34歲的女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）在IG發文表示：「在這個黑暗和恐怖的時刻，我期待更光明的未來，讓我們能再次共享電影的力量。希望每個人都平安，向所有人獻上我最真摯的愛。」

此次延檔是《神力女超人1984》第2次延檔，最早原訂去年11月上映，不過當時發行商華納兄弟認為首集電影在夏天獲得巨大成功，因此把電影移至隔年夏天再上，如今8月上檔，也算符合片商的期待。華納兄弟董事長托比艾默里奇（Toby Emmerich）表示：「我們希望屆時上映全世界會變得更安全、健康。」

此外，同樣屬華納兄弟發行的冒險動畫片《狗狗史酷比！》、改編舞台劇電影《紐約高地》、溫子仁恐怖片《Malignant》也宣布撤檔，新檔期尚待公布。至於名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）預計7月17日上映的全新科幻驚悚鉅作《天能》檔期則維持不變。

(中國時報)