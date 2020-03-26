鄭人碩（右）在手遊宣傳影片中演繹年少輕狂時的兄弟情義。（金橋娛科提供）

鄭人碩獲選台北市109年模範勞工、全國模範勞工，擠下各行各業的優秀工會代表，成為台北市電影戲劇工會第1位以演員身分晉級全國模範勞工的人選，鄭笑說：「這算是去年金馬遺珠的1個安慰獎吧！」台北市電影戲劇工會理事長楊芸蘋則表示：「金馬影帝由評審團主席頒獎，模範勞工是由總統頒獎。」

鄭人碩是劇組人員出道，成為演員後更懂得照顧工作同仁，他說：「只要進組，大家都在同一艘船上，不能有人暈船嘔吐、溺水。」像他之前演《人面魚：紅衣小女孩外傳》，就會幫劇組扛軌道跟升降梯，一手拿10幾公斤的器具當健身，搬到爆汗妝花了再補；另他去年拍攝新片《同學麥娜絲》，也體恤工作人員辛勞，主動約飯局請大家吃吃飯、喝喝酒，「包括司機都一起請來，我可能比他們多領一些錢，我照顧他們、他們也照顧我。」

頒獎典禮延期

比較可惜的是，因為近來新冠肺炎影響，模範勞工的頒獎典禮選擇延期，且政府單位原本要派一組工作人員，到鄭人碩拍攝的新片片場側拍，記錄他工作時的樣子，該計畫也因疫情而取消，不過大家也因此得知他獲選的消息，猛虧了他一下。

至於推薦原因，台北市電影戲劇工會整理出鄭人碩的績優事蹟，其中包含熱愛工作、獲獎無數、分享表演方式、公益推廣等，更提及他去年見義勇為，和警方協力制伏毒販的英勇事蹟，最後薦送單位評定總分高達99分。

工作方面，鄭人碩今年年初原本要赴大陸拍攝兩部長片，對手演員卡司超強，無奈受到疫情影響拍攝只得暫停，加上他今年原有4部片要在台上映，部分新片也選擇延檔，所以他近來處於休假日狀態，這陣子在家就瘋狂做菜，也會玩自己首次代言的手遊《少年猛將傳》，他坦承之前鮮少玩手機遊戲，這回算是多了新體驗。

疫情期間，鄭人碩會出門到游泳池游泳，不過在泳池更衣室令他有點小困擾，畢竟被認出來後還要換衣服袒誠相見，尷尬指數超高，另他4歲的兒子今年年中才會進幼稚園，目前尚不用擔心群聚感染，他也擔心小朋友抵抗力差，不太敢父子同遊。

(中國時報)