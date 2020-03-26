邱勝翊（王子）、任容萱、姚以緹、吳岳擎、林鶴軒25日出席台視、八大新戲《覆活》記者會，王子及任容萱首度合作拍戲非常契合，連主持人臨時丟問題，要他們用一句話形容對方，竟同時脫口「很舒服」，神默契嚇呆所有人。

王子昨大方說，香港歌手女友鄧麗欣滿期待他的作品，不過他拍戲不希望另一半到現場，「不然拍到和任容萱的吻戲會很奇怪」。劇中他對任容萱有句直球式台詞「跟我睡一晚」，他自認私下是保守、霸道型男友，說不出露骨的話。

短裙能免則免

任容萱附和說，有次她在試內衣定裝，好奇問王子能接受女友外出打扮性感嗎？沒想到王子竟然說會要求女友要穿緊緊。「不要刻意展現或裸露，但工作OK，短裙能避免就避免，但不會為了這種事吵架。」他打趣說，清涼比基尼這種照片無法接受，自己「私藏」就好。

聊起拍攝甘苦，任容萱印象最深刻是與金馬影帝陳以文在廢墟的對戲。當時拍了2個大夜班，精神瀕臨崩潰，「有場畫面是陳老師拿刀刺向我，真心覺得自己要暈眩過去。」加上地點在偏僻深山，她當下不敢進食、不敢喝水，因為如廁得開車下山到便利商店，怕影響拍攝進度，都是憋尿憋到最後，大家會組「尿尿團」開車去上廁所。

黃仲崑日前說，王子情緒爆發時有如新版馬景濤、林瑞陽。王子表示，現場情緒都會給足，力氣會給到120分。任容萱則解釋，當時不去打擾他入戲，其實王子用盡心力的表演是傷害到自己，有場戲他聲嘶力竭，喊完當下聲音啞掉，隔天還發燒請半天假。

(中國時報)