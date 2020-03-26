Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Brilliance項鍊，主石9克拉梨形切割鑽石，總重逾30克拉的方形和梯形鑽石，3630萬元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Frame項鍊，主石14克拉未經優化處理枕形切割斯里蘭卡帕帕拉夏藍寶石，5391萬元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Frame戒指，主石15克拉粉紅色尖晶石，1252萬5000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Brilliance藍鑽戒指，主石逾5克拉藍鑽，1億5573萬5000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Frame項鍊，鑲嵌總重逾36克拉藍寶石、逾13克拉銅鋰碧璽、逾16克拉的藍碧璽、逾16克拉的海水藍寶和逾8克拉的鑽石，2813萬5000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Flight耳環，鑲嵌一對逾4克拉枕形切割鑽石，526萬5000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Jewel Box高級珠寶系列黃鑽戒指，主石為逾51克拉枕形切割濃彩黃鑽，1億2524萬元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Jewel Box高級珠寶系列Flora耳環，鑲嵌總重逾4克拉斯里蘭卡藍寶石，435萬5000元。（Tiffany & Co.提供）

紐約珠寶品牌Tiffany & Co.年度高級珠寶展《Tiffany Jewel Box》即起登台，展出總價近20億的上百件珠寶，台灣是全球巡展的首站，全系列作品全員到齊、陣容堅強，就連5件要價破億的高價珠寶也如期抵台，好讓台灣VIP能搶先鑑賞珠寶，可見對Tiffany & Co.紐約總部對台灣市場的重視。

設計前衛 鎖定年輕人

台灣Tiffany & Co.指出，台灣是相當成熟的珠寶市場，從台灣VIP的喜好可以一窺珠寶未來的發展趨勢，有象徵指標性的意義，因此只要有珠寶新品問市，紐約總部都會優先把珠寶送來台「試水溫」，尤其現在全球爆發疫情，全球零售業幾乎全數停擺，唯獨台灣防疫成果有成，商業活動如常營運，總部更樂於把珠寶送來台灣。

今年登場破億的五件大顆彩鑽和鑽石作品，包括一只全場最貴的5克拉Brilliance藍鑽戒指，是台灣珠寶藏家鎖定珍藏的焦點，尤其當今聯準會狂印鈔票，稀有的彩鑽可說是最理想保值的理財工具，另Tiffany & Co.也鎖定台灣年輕新貴族群推出設計前衛、款式時尚的珠寶作品，也廣受歡迎。

融入美學 取材大自然

今年全新登場的Tiffany Jewel Box高級珠寶靈感取材大自然，並在設計中融入藝術美學，例如以蝴蝶為靈感創作的Flight主題珠寶，活動翅膀的設計可讓女人在行走之間展現蝶翼微顫的優雅姿態；以義大利馬賽克為主題創作的Mosaic珠寶則以圓潤暗含光、沒有切割面的寶石為主要素材，更添古典美；配合繁花盛開的春季登場的Flora主題珠寶，寶石鏤空鑲嵌可透光花瓣層次交疊，別具巧思。

至於今年全新發表的Frame主題珠寶，則是這一季Tiffany的指標性作品，以加框的手法勾勒各種切工和造型的彩色寶石，呼應Jewel Box珠寶盒的主題，彷彿各種形狀的彩色寶石各自躺在珠寶盒裡，充滿趣味。

《Tiffany Jewel Box 高級珠寶展》

全台巡展資訊

3月30日至4月6日

Tiffany台北101專門店

4月10日至4月12日

Tiffany台南新光三越專門店

(中國時報)