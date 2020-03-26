南韓知名團體Black Pink中的Lisa，身著新一季Celine春夏系列時，身上的復古緹花裝扮引起不少討論。（Celine提供）

Luggage復古緹花與黝黑色小牛皮袖珍型肩背包6萬5000元。（Celine提供）

如果要評斷本季熱賣包款，Celine 2020春夏緹花Cabas托特包絕對榜上有名。孫芸芸日前在IG po出一張她以開襟毛衣、丹寧短褲搭配本季Celine春夏系列包款的造型，立刻引發眾網友高度關注；Black Pink Lisa在中國選秀節目《青春有你2》也有復古印花織錦緹花獵裝外套現身，也是網友熱議話題。

本季服裝在設計師Hedi Slimane的巧手下，重現18世紀傳統織錦技術，並將復古緹花圖騰重現於世。在Hedi眼中，最能代言這時期風格的非布爾喬亞波希米亞（Bourgeois Bohemian）莫屬，在這季的Celine中，處處可見復古緹花的蹤影。從托特包、Chain Maillon Triomphe凱旋門包、經典笑臉包Luggage，到各式服裝，無一不是復古緹花的身影。

Hedi Slimane想重現過去資產階級與波西米亞融合的族群生命力，在當時，這群人可說是代表高學歷與豐厚收入，但又保有波希米亞人的創造力與浪漫主義，而本季的服裝靈感致敬來源，就是這群曾被視為時尚界不能缺少的中產砥柱「BOBO族」（布波族）。

(中國時報)