BMW X6 xDrive40i M Sport車身顯得相當飽滿，內裝、外觀大量採用M款套件，車側線條呈現向前躍動的視覺效果，售價385萬元，試駕車加選21吋M款Y輻式741M型輪圈，選配價6萬6000元。（陳大任攝）

1.車尾因搭配M款空力套件顯得跑格十足。（陳大任攝）

2.LED飾光水箱護罩在發動引擎時會同時啟動發光，選配價3萬6000元。（陳大任攝）

3.頂級水晶中控套件。（陳大任攝）

4.自動倒車及360度環景顯影。（陳大任攝）

BMW總代理汎德去年底發表新世代豪華運動跑旅X6，車身外型承襲傳統運動化風格，各式新科技更讓人備覺貼心，自年初交車至今已累計超過160台，這次試駕車X6 xDrive40i M Sport即因加配多項M款套件而更顯霸氣，銷售占比過半，相當搶手。

X6 xDrive40i M Sport搭載3.0L雙渦輪增壓引擎、運動化8速手自排變速箱、xDrive智慧型可變四輪傳動系統，並加配M款跑車化電子懸吊系統，提供駕駛許多操控模式的選擇，既可輕柔緩行，亦可快意馳騁，若渴望更為狂暴的性能表現，還有0-100km/h加速僅4.3秒的X6 M50i車款可供選擇。

整體而言，X6 xDrive40i M Sport擁有相當豪華的質感，包括Vernasca真皮包覆的跑車座椅、harman/kardon高傳真音響系統，排檔桿及中控功能按鍵採用頂級水晶製作，其鑽石切面排檔桿更是車內視覺焦點，環艙氣氛燈光及迎賓光毯在夜間更顯尊榮。

科技面上，Comfort Access免鑰匙系統可在車主（鑰匙在身上）接近車輛時，便像是寵物見到主人一般自動解鎖，並啟動氣氛照明熱情迎賓，新增卡片鑰匙則是搭配手機數位鑰匙功能，例如車主外出運動時，不必再帶著重重的鑰匙出門，即可以卡片解鎖並發動引擎。

(中國時報)