新光三越熟客系統，可選到店取貨。（粘耿豪攝）

新光三越初夏購物節獨家，BOBBI BROWN法式甜點12色眼彩盤，2500元。（新光三越提供）

板橋大遠百美麗購物節，4月1日限定，SK-II青春露TOKYO GIRL限定版，6575元，限量20瓶。（遠百提供）

新光三越初夏購物節4月2日ESTEE LAUDER品牌日，微分子肌底原生露Lady AIKO聯名款（首賣限量）特價3850元，特潤透亮獨家組特價3900元，7.4折。（新光三越提供）

新冠肺炎期間避免接觸傳染，百貨除了行動支付「零接觸」，符合消費者「無現金好安心」的需求，新光三越近月來啟用「熟客系統」，讓櫃哥、櫃姊針對主顧客製購物清單，線上即時推薦商品，可選到店取貨、宅配或移動式結帳，成交金額是一般平均客單價的2倍。

新光三越 初夏購物節

新光三越貴賓卡和APP會員總數220萬，APP本月起與Uber Eats和foodpanda合作，單日全台有3000至5000張美食外送訂單，平均單價是2平台平均單價的1.5至2倍；精選優惠宅配專區因疫情，民生用品反應最好。

櫃哥和櫃姊近期根據主顧需要，透過「熟客系統」即時推薦商品連結、獨立開賣場，會員中心協理彭緒箴舉例，台北南西店2、3周賣掉10多台LG新品Styler智慧電子衣櫥；日系女裝M’S GRACY每月業績可達10多萬元；還有各分店櫃姊、樓管、小編當網紅，有分店3天賣35台吸塵器，可說是「萬Way」想盡各種方法刺激銷售。

全台15店、20館4月1日至22日「初夏購物節」為母親節暖身，與APP精選優惠、beauty STAGE美麗台電商平台，首度大規模串連線上線下，集合美妝、服飾、運動休閒、家用家電等逾2000個品牌。

APP同步享美妝滿3000送300，150萬組美妝2.8折起，總組數和最低折扣都破紀錄，且加入周年慶才有的「超級品牌日」，25個品牌有獨家限日活動和優惠。美麗台再納入國際精品、質感生活擴增至10個品類館，26日至4月15日線上購物節，逾200項美妝商品4折起，滿3000元現折300元。

遠百 美麗購物節

遠東百貨4月15日前美麗購物節，化妝品（含沐浴精油）、內睡衣單筆滿3000送300，單筆滿1萬再加送200，美妝回饋最高15％。2018年遠百官網與APP同步改版後，熟客已可告知專櫃所需商品，透過樓管上架與櫃哥、櫃姊提供的連結下單，缺點是無法享有實體贈禮，但有官網專屬優惠、購物金、現折或贈送實體抵用券等，優惠相近、方式不同；疫情發生近2個月來，使用官網、APP購物的消費者增約30％。

(中國時報)