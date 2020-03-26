在新冠肺炎的影響下，民眾減少出門以降低感染風險，不少實體店家受到經濟衝擊，台北市政府昨（25日）宣布，即日起至4月25日期間，特別與momo摩天商城、PChome商店街及Yahoo奇摩超級商城3大電商平台合作推出「台北店家到你家」線上銷售專區，還可享買1送1、名店商品5折、跨店消費最高現折千元等優惠，希望幫助到更多受影響的店家。
此次的「台北店家到你家」活動，主要由3大電商平台網羅台北各大店，打造新的線上銷售專區，像奇摩超級商城首波集結50家嚴選熱門名店，祭出抗疫商品5折起、刷卡最高回饋3000元、跨店消費最高現折1000元等優惠，預計首波活動可促動2成業績成長。
而PChome商店街也邀請50家台北店家合作，自上線起發現，最近的美食囤貨潮如加熱即食商品最受歡迎，像葡吉包子、美而美早餐店推出的蘿蔔糕、鐵板麵等就相當受歡迎，業績預計較上周成長4成，活動期間消費滿額抽價值999元的「好好生活日用包」以外，月底前再加碼推使用AFTEE先取貨後支付服務，結帳滿499元現折百元。
另外momo摩天商城此次精選100家北市優良的特色店家加入活動，像是金興發百貨旗艦館、富發牌、數位達人、戀家小舖、專品藥局等，從居家用品、3C、消毒用品等都一應俱全，消費滿百元即獲最高10點，「台北店家到你家」專區內商店更可領取單筆滿額百元抵用金，同時也設「買1送1」專區，讓消費者輕鬆買、店家減少疫情帶來的衝擊。
(中國時報)
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