愛在瘟疫蔓延時 04:102020/03/26 中國時報 羅青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅青／圖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 相遇又絕不相遇 不相遇又常相遇 世事如水往往如此 人與人 國與國 民族與民族 文化與文化 都相逢在 無聲的咧嘴 一笑之中 (中國時報) #文化 #相遇 你可能也想看 推薦閱讀 中部美展藝術盛宴 大墩文化中心開展 16:342020/03/22 生活 UBA》世新氣走文化 勇奪隊史首冠 18:492020/03/22 體育 巫師胡金娘 傳承不餘遺力 01:202020/03/24 地方新聞 原民文化園區 歌舞表演改戶外 01:202020/03/24 地方新聞 市定古蹟潭子農會穀倉修復 文化部力挺今年中動工 15:412020/03/24 生活 台南市文化局出版圳流百年 述說嘉南大圳歷史 04:102020/03/25 產業特刊 潭子農會穀倉修復 文化部挺年中動工 04:102020/03/25 地方新聞 左營將軍好宅 拉近與年輕人的距離 17:052020/03/25 生活 文化部所屬表演型場館主辦活動 即日起暫停 20:522020/03/25 生活 文化部防疫 所屬表演場館室內演出暫停 23:022020/03/25 財經 中國時報熱門新聞 你不管我管 侯友宜點名錢櫃 - 政治要聞 - 中國時報 胡瓜打氣辛龍「要牽霓霓的手出嫁」 - 娛樂新聞 - 中國時報 政院拍板紓困2.0 弱勢老幼每月加發1500元！房貸利率調降 所得稅延繳1年 - 焦點要聞 - 中國時報 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 確診數狂飆 周內可超越大陸 美恐淪疫情新震央 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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