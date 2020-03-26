新冠肺炎襲擊歐洲政壇，多位政要及高級官員傳出感染新冠肺炎。西班牙政府週三(25日)表示，副總理卡爾沃(Carmen Calvo)接受新冠病毒檢測，結果為陽性。
根據路透社報導，西班牙政府表示，這是卡爾沃第二次接受檢測，第一次被驗出陰性反應，但測試結果難以判斷，於是她昨天再度接受篩檢，這次的結果呈現陽性。
政府聲明中強調，生於1957年的卡爾沃自從2018年6月起擔任西班牙副總理至今，並身兼兼總理府、議會關係與平等大臣。現在健康情況良好，正在醫院接受治療。
(中時電子報)
新冠肺炎襲擊歐洲政壇，多位政要及高級官員傳出感染新冠肺炎。西班牙政府週三(25日)表示，副總理卡爾沃(Carmen Calvo)接受新冠病毒檢測，結果為陽性。
根據路透社報導，西班牙政府表示，這是卡爾沃第二次接受檢測，第一次被驗出陰性反應，但測試結果難以判斷，於是她昨天再度接受篩檢，這次的結果呈現陽性。
政府聲明中強調，生於1957年的卡爾沃自從2018年6月起擔任西班牙副總理至今，並身兼兼總理府、議會關係與平等大臣。現在健康情況良好，正在醫院接受治療。
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