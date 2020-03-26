精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月26日)的國際新聞重點。

【1】確診數狂飆 周內可超越大陸 美恐淪疫情新震央

美國疫情煞不住，全球第一強權被世衛組織（WHO）警告，將成新冠肺炎疫情新中心！儘管逾半人口遭禁足，卻無法遏阻病毒攻城掠地，疾病管制暨預防中心(CDC)專家警告，美國死亡人數3周內將攀頂峰，以目前速度，美國很快超越大陸，成確診第一大國。

【2】一度卡關參議院今終通過 川普政府將花60兆進行紓困

新冠肺炎持續延燒，許多企業也都受到衝擊，而各國政府為了讓這些產業不要因為疫情直接陷入倒閉潮，所以都打算推出一系列的紓困措施，其中美國就達成總額2兆美元（約新台幣60兆元）的紓困措施協議。

【3】撐不住了！在俄沙夾殺下 美加油頁岩業者大幅減產

石油價格暴跌,美加油頁岩業者撐不住了！北美石油生產商和服務公司正在削減生產，以應對石油價格創下歷史新低產生的危機.最主要的原因是沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間持續不斷的石油戰爭以及新型冠狀病毒大流行導致全球對原油的需求急速下降。

【4】英王儲查爾斯新冠肺炎確診 卡蜜拉沒事

新冠肺炎疫情來勢洶洶，英國確診人數已破8,000人，死亡人數也超過400人。在這波蔓延的疫情中，雖然英國王室採取了隔離措施，但王儲查爾斯經過檢查，已呈陽性反應。

【5】阿富汗錫克教堂遭恐怖份子挾持 25名教徒喪生

阿富汗國會議員表示，首都喀布爾的一個錫克教聚會所，遭到一群身份不明的持槍者和自殺炸彈襲擊者侵入，並挾持裡面的200多名教徒，之後安全部隊趕到此處，與這些恐怖份子作戰，擊殺其中2名，但是有25名教徒不幸死在這場亂局。

(中時電子報)