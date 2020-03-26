中央疫情中心25日公布新增新冠肺炎確診人數，苗栗縣再增1例，總數已增至3人，新增第3例確診者為境外移入，苗栗縣應變中心指揮官陳斌山表示，這個個案是在109年1月6日至3月22日至歐洲旅遊，3月22日返國入境，入境時，因曾有上呼吸道症狀，主動告知機場檢疫人員，並由機場檢疫人員採檢後，搭乘防疫計程車直接返家，返家後直接進入其房間，居家隔離期間未與其他人員及家屬有接觸，經通報確診後，目前個案已收治醫院隔離病房治療中。

苗栗縣應變中心指出，目前3起確診個案都是境外移入，請民眾不要過於恐慌，縣府一直都超前部署，全縣6家急救責任醫院都做好準備，都有篩檢及收治能力，提醒民眾防疫最重要的是勤洗手，避免碰觸口鼻眼增加感染機會，各項防疫措施都落實，本府會持續加強防疫，守護縣民健康。

苗栗縣政府再次呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊，都由中央流行疫情指揮中心統一公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法或社會秩序維護法。

(中時 )