小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】公投選務疏失 陳英鈐判罰20萬

中央選舉委員會2018年公告行政院所提公投案修正意見書，遭最高行政法院裁定撤銷，中選會為此多花931萬元在4大報重新刊登原意見書，但公投公報上卻仍刊載遭撤銷的修正意見書，司法院公懲會認為當時的中選會主委陳英鈐不顧法院裁決，一意孤行，導致國庫損失，並讓民眾混淆無所適從、影響公投投票意願，判罰20萬元。

【2】旺旺贈水神 保護移民署同仁

移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站25日前往旺旺集團宜蘭食品公司廣興廠，對越南籍移工做衛教宣導，為協助移民署防疫，旺旺集團捐贈北區事務大隊1萬5500毫升的微酸性電解次氯酸水「水神抗菌液」用於防疫，盼能公私齊力防範新冠肺炎，不讓疫情出現破口。

【3】陸全國兩會擬4月下旬舉行

大陸全國兩會延期至何時，官方遲未宣布，消息人士指出，將在4月下旬舉行，兩會代表將先在4月初分批進京，提前隔離檢疫。今年人大開幕式上，還將安排為病逝者集體起立默哀儀式，並縮短議程；中共中央政治局常委會3月召開兩次會議，都討論此事，最終結果仍待常委會拍板。

【4】經長鬆口 酷碰券4月先行

振興抵用券遲不上路挨批，經濟部昨終於鬆口，已規劃4月底先推出「酷碰（Coupon）折扣券」讓民眾使用，屆時只要使用街口等指定行動支付工具消費，即可享20％到25％折扣（等於打75折到8折）。使用通路會以受疫情影響為主的餐飲、飯店、百貨、電影院等為主，可能排除超商、超市、網購這些未受影響店家。

【5】挑塔位要和劉真做來世夫妻 辛龍盼生死相伴

44歲的劉真22日病逝榮總，設於龍巖會館3樓的追思靈堂25日首開放，她穿著黑色舞衣、翩然起舞的絕美身姿遺照，美麗身影永存大家心中。靈堂以粉、白色的桔梗、菊花、百合、鬱金香等鮮花布置，符合劉真生前的優雅品味，充分展現辛龍送別愛妻的用心與深情。

(中時電子報)