中租-KY（5871）董事會通過2019年股利分派案，擬配息4.6元、配股0.4元，合計派利5元，金額創歷年新高。盈餘配發率約42.92％。以25日收盤價91元計算，現金殖利率約5.05％。公司將於5月27日召開股東常會，全面改選6席董事、3席獨董。

中租2019年合併營收591.32億元，年增17.16％。歸屬母公司稅後淨利154.68億元，年增15.7％，每股盈餘（EPS）11.65元，三者齊創歷史新高，連2年賺逾1股本。應收帳款淨額年增17％，表現符合預期。

觀察中租去年各地區營運概況，台灣營收256.61億元，年增16.69％，稅後淨利82.47億元，年增15.82％。中國大陸營收264.09億元，年增13.14％，稅後淨利68.42億元，年增9.27％。東協營收66.45億元，年增42.86％，稅後淨利13.46億元，年增11.92％。

中租2020年2月自結合併營收44.49億元，月減5.31％、年增達20.81％。歸屬母公司稅後淨利12.49億元，月減3.71％、年增15.53％。每股盈餘（EPS）0.94元，略低於1月0.98元、優於去年同期0.84元，三者續創同期新高。

累計中租2020年1～2月自結合併營收91.48億元，年增11.68％。歸屬母公司稅後淨利25.46億元，年增13.98％。每股盈餘（EPS）1.92元，優於去年同期1.73元，三者亦齊創同期新高。

展望今年營運，中租董事長陳鳳龍日前法說會時表示，因應新冠肺炎疫情可能影響，將2020年放款成長目標略為調降至5～10％。其中，台灣及中國大陸預期可維持5～10％成長，東協地區則可望維持10％以上成長。

(時報資訊)