封測龍頭日月光投控（3711）宣布，25日接獲中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局通知，已解除旗下日月光及矽品結合案的相關限制。雙方未來可望進行更緊密合作，提升營運綜效及研發能量，為客戶提供更優質集客製化的服務、並為全體股東創造更大利益。

日月光2016年6月30日與矽品簽署協議，約定雙方以股份轉換方式共組產業控股公司，並以兄弟公司方式維持雙品牌營運。此案2016年11月18日獲台灣公平會准許，隔年5月15日再獲美國聯邦貿易委員會（FTC）准予放行。

而日月光及矽品最初於2016年8月25日，向中國大陸商務部（反壟斷局前身）遞交結合案取可，期間歷經撤案再重新遞件，最終在2017年11月24日獲得有條件批准，要求雙方2年期間，在管理、財務、人事、定價、銷售、產能、採購等方面，均須維持獨立運作。

日月光與矽品2018年透過股份轉換方式，成為日月光投控旗下子公司，投控股票於同年4月30日掛牌上市。日月光投控2019年合併營收4131.82億元，年增11.34％，歸屬母公司稅後淨利168.49億元，年減33.3％，每股盈餘（EPS）3.96元。

日月光投控表示，在中國大陸反壟斷局解除結合限制後，日月光與矽品將能進行更緊密合作，提升投控營運綜效及研發能量，提供客戶更優質與客製化的服務，創造全體股東更大利益。期許能為下一代數位世紀的建置，貢獻更優質的技術支援與服務。

(時報資訊)