藝人馬國畢2013年欠下5000萬賭債，之後努力工作，除了勤跑通告，也到處兼職，終於還清大部分債務；之後他選擇創業，但路途似乎沒這麼順遂。馬國畢日前突宣布，位在台中的美式炸雞店結束營業，消息一出，讓忠實顧客以及粉絲都相當震驚。
馬國畢2013年簽賭職棒，結果欠下5000萬債務，搞到妻離子散；他為此感到相當後悔，努力工作清償債務，只要有通告皆來者不拒，配合度極高，平時如果沒有通告，便四處兼差打工，不放過任何賺錢的機會。另外，他也嚴格規定自己一天只能花333元，省吃儉用，短短5年已還完4000萬。
馬國畢之後力拚副業，觸角延伸至早餐、手搖飲料以及炸雞店，不過後兩者皆陸續收攤。位在台中逢甲商圈的「畢哥美式炸雞」日前一早就公告，「非常感謝大家支持，目前已停止營業，在此感謝各位支持者。」
馬國畢表示，「感謝大家的支持，雖然不捨，但總是該面對，上了寶貴的一課，是我努力不夠，在不久的將來，畢哥炸雞會帶來更多驚喜的口味重新出發。」他坦言，受到疫情的影響也是有，但最重要的是自己的炸雞口味沒辦法給人留下深刻印象，每次的失敗都帶給他不同經驗，「沒關係，活著都有機會。」
事實上，受到疫情衝擊，許多藝人的副業都受到影響，包括夢多的章魚燒店、曹西平投資於西門町的耳環店，以及王仁甫季芹夫婦位在宜蘭的民宿，原本應該滿房，但訂房數都不如預期。
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(中時電子報)
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