英王儲查爾斯新冠肺炎確診

英國王儲查爾斯新冠肺炎確診，身為人子的哈利憂心忡忡，可是據消息人士透露，梅根不許老公旅行，包括返英探視生病的父親在內。

現年71歲的查爾斯目前與妻子卡蜜拉在蘇格蘭進行自我隔離，克萊倫斯宮（Clarence House）在聲明中說，查爾斯雖然檢測呈陽性，但症狀輕微，健康狀況良好，最近幾天還是像平常一樣，繼續在家工作。

英國目前新冠肺炎確診人數超過9,500人，死亡達465人。據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，消息人士透露，梅根告訴哈利，現在她無論如何都不會讓他遠行，到任何地方去。

梅根說，哈利和父親查爾斯連絡過，當然感到很沮喪，而她也一樣，因為他們都是行動派，想要多做點事幫忙。哈利最後一次和查爾斯一起公開露面，是3月9日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey），出席王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典時。

梅根和哈利目前住在溫哥華的豪宅，和兒子亞契共享3人世界。由於新冠肺炎疫情蔓延，她採取了特別小心的防範措施，除了嚴格要求員工遵守衛生規定外，還要他們戴乳膠手套。此外，消息人士透露，梅根正打算領養一隻黑色拉布拉多獵犬，以減輕當地動物收容所的壓力，並力促身邊的朋友也這麼做。

(中時電子報)