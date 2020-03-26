新冠肺炎持續延燒，副總統陳建仁日前點名痛批世衛（WHO）幹事長譚德塞未能認真瞭解各國的病毒檢驗政策是否已經改變，而作出錯誤的警訊！國外網友更是早已對譚德塞的防疫表現失去信心，發起罷免譚德塞連署，目前已超過50萬人連署，怒吼譚德塞下台負責！

據綜合媒體報導，加拿大華裔網友葉一森（Osuka Yip）日前在著名社會公益請願網站《Change.org》發起連署，要求世衛秘書長譚德塞辭職下台，連署書更以英文、中文、日文等多國語言呈現。

譚德塞下台連署。（圖片摘自Change.org）

連署書內容指出，譚德塞在1月23日時，拒絕將新冠肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，但譚德塞低估肺炎疫情，使得確診和死亡人數增加逾倍，不見趨緩。因此，「我們強烈認為譚德塞不適合擔任WHO總幹事，呼籲譚德塞立即辭職」。該連署書更表示，應該政治中立的WHO，不應以政治因素為由，將醫療發達的台灣排除在外。

目前全球已突破50萬8125人連署，怒吼要譚德塞下台負責。且人數持續攀升中，朝100萬人的最終目標邁進。

(中時電子報)