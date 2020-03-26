今天西半部普遍超過30度，東半部仍有陣雨，日夜溫差大。氣象局指出，有兩波鋒面及東北季風接力來台，周五晚起至周六(3/28)中部以北、東半部及南部山區有陣雨或雷雨，其中中部以北有局部較大雨勢，高溫下降，周日(3/29) 北部及東北部天氣轉涼。接著下周一(3/30)第二波鋒面接近，下周二(3/31)水氣增多，北部、東半部及中南部山區有雨。

據氣象局資料顯示，周五白天鋒面尚未抵達，但大氣不穩定，北部及東半有短暫雨，除下雨區域外，氣溫亦偏高。周五晚起至周六鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，特別是中部以北地區有局部較大雨勢；北部及東半部高溫下降，周六、周日剩22、23度，清晨低溫約17、18度。

氣象局說，下周日東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意。下周一另一鋒面接近，下周二鋒面加上東北季風，水氣增多，北部、東半部及中南部山區有雨，其餘地區多雲。下周三(4/1)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，北部東半部有雨，其他地區多雲。

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(中時電子報)