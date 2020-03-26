旅遊業者鳳凰（5706）面對新冠肺炎疫情的嚴峻考驗，董事會仍通過2019年股利分派案，擬配息0.3元、配股0.95元，合計派利1.25元。同時，董事會決議第二季董事長不支薪、內部高階主管減薪3成、調整工作時間等4策略，並視狀況滾動式調整，盡全力度過難關。

鳳凰2019年合併營收29.74億元，年增1.96％，為近6年高點。毛利率14.1％、營益率6.27％，優於前年13.65％、5.66％，營益率創近7年高點。歸屬母公司稅後淨利1.98億元，年增達25.39％，每股盈餘（EPS）3.24元，分創近4年、近7年高點。

鳳凰2020年2月自結合併營收2.14億元，月增78.89％、年減22.34％，累計1～2月合併營收3.34億元，年減9.01％。由於疫情致使4月底前出境旅遊團全數喊卡，公司預期將影響營收約4億元，相當於去年前4月合併營收7.99億元的一半，使營運面臨嚴峻考驗。

面對疫情對公司營運嚴峻考驗，鳳凰董事會通過因應方案，包括第二季董事長不支薪、管理部副總級以上主管減薪3成，暫停持股信託個人及公司提撥作業，並微調員工上下班時間、取消假日值班，暫停執行非必要行銷預算及差旅等。

鳳凰表示，集團旗下員工約300人，上述因應措施將視疫情狀況進行滾動式調整，盡最大能力減少開支，以降低損失，並持續優化各線產品及服務，維持團隊最佳狀態，迎接疫情過後的市場復原。

鳳凰19日股價下探20.85元的近14年低點，2個月跌幅達52.83％。公司對此祭出庫藏股護盤，將自24日起至5月22日期間，於18～36元區間買回5千張。近日股價已止跌回升，25日股價放量勁揚，終場大漲9.7％、收於27.7元。

(時報資訊)