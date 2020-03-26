由國泰金(2882)子公司國泰人壽投資的「物流共和國台北冷鏈園區」(LR Taipei Cold Hub)正式開工動土，永聯物流開發董事總經理張建泰表示，智慧冷鏈園區由永聯物流開發規劃與招商，瞄準進口冷鏈食品加工、揀選、儲存等需求，鎖定食品貿易商、零售通路及連鎖餐飲等產業，開發1.4萬千坪智慧冷鏈園區，預計投資金額超過40億元，打造台灣最新國際規格自動化多溫層冷鏈園區，同時帶動周邊區域發展，預估年產值達200億元效益。

依據工研院資訊，台灣低溫食品的冷鏈使用率已達90％，行政院主計處統計資料，每年進口食品總量約達200萬公噸，近10年來進口肉類、蔬果、水產等冷鏈食品每年平均以5％增加，對於冷鏈服務的需求也隨之而增。但多數中小企業無法投資高成本的設備，而且台灣冷鏈產業自1980年代發展至今已有30多年的歷史，早期投入設施已老舊耗能不具營運效益。因此永聯物流開發決定投入完整的資源打造新一代冷鏈服務系統，開發完整冷鏈物流網絡。

由於具備快速抵達雙北消費市場的區位優勢，「物流共和國台北冷鏈園區」已被台灣全家便利商店選定，使用超過一半以上的園區空間，成為旗下全台物流公司北部第三座物流中心。其餘空間永聯物流開發以自動化設備為核心，建設1.1萬個棧板儲位多溫層冷鏈倉庫，提供食品供應商放置庫存就近服務連鎖通路。

原本供應商從自有倉庫配送進入通路統倉長距離且費時的配送過程，在物流共和國台北冷鏈園區內將僅需將貨物在園區內轉移，有效減少配送的路程；冷鏈食品運籌過程中經過越多點的暫存、加工、配送，造成斷鏈風險也相對升高，除增加食材耗損率也增加可觀的物流成本，在大規模的園區內可聚集相關加工服務業者與運輸配送服務，有效縮短供應鏈成為最有效益的冷鏈供應鏈服務平台。此外，物流共和國對於食品安全，與鄰近海洋大學緊密合作，建立品質管理平台，協助進駐業者更有效的確保服務品質。

(時報資訊)