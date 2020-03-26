新冠肺炎病毒在美國各區漫延，全球窗飾產業領導廠商億豐(8464)指出，由於各地紛紛採取新的防疫措施，將造成美國主要客製化窗簾(含:百葉門、百葉窗及軟質窗簾)，按各州規範延後出貨。對此，億豐已採各項措施應變，包括：1.通知客戶相關應變；2.調整內部出貨排程；3.積極配合各國、各地政府防疫作為；4.持續密切注意疫情發展等方式因應。

為防範疫情擴散，美國德州所屬Denton County，要求居民自3月25日深夜，盡可能待在家中、關閉非必須商業活動，執行期計為1周。此外，佛羅里達州所屬Orange County，從3月26日深夜，將升級防疫措施2周。

億豐配合美國各州防疫，億豐在美國德州Denton County的客製化蜂巢簾、仿木百葉窗輕組裝廠及窗簾轉運，採停工1周。億豐在佛州Orange County的客製化轉運點，則停止上班2周。億豐另更新美國加州防疫近況，在加州的生產、轉運據點，億豐由稍早計畫的產線輪班，改為停班至4月19日。而在美國非生產、轉運作業，則已採在家工作對應。

(時報資訊)