新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，挺身第一線防疫，佳評如潮，不少民眾對於他的表現都給予高度肯定，網友也整理出5項特質，認為他就是那個給大家方向、吃定心丸的人。

陳時中防疫不缺席，「鐵人部長」行程曝光也讓人擔心他的身體狀況，甚至發起「陳時中部長去休息」活動。

PTT網友ilovptt表示，對陳時中蠻有好感，天天開記者會，日夜操勞很辛苦，但「陳時中個人的能力突出在哪？」疫情指揮是一個團隊，並非要否定陳時中的貢獻，而是好奇「他的不可取代性在哪？」否則一直熬夜加班，不只傷了自己的身體，也可能做出錯誤決策，或許可以換一個人來面對記者、公布疫情，一來分散壓力，二來也給其他人歷練的機會，三來也消除陳時中想踏入政壇的謠言。

對此，網友demitri指出，防疫是整個團隊的功勞，但陳時中很適合總指揮這位子，因為他相當於門面，「是出來給大家方向，讓大家吃定心丸的那個人」，並點出5項特質，說明陳時中為什麼適合這個位子：1.講話不囉唆，簡單明瞭不會吊書袋，不會讓聽眾黑人問號、2.對媒體的亂發言跟炒作，有能力四兩撥千斤、3.好事壞事都會講清楚，讓人理解我們目前的位置在哪、4.不管是遇到問題，跟別的部會整合時，能夠就事論事，不會陷於政治鬥爭、5.有相當專業背景，不會給人政治凌駕專業的感覺。

demitri也提到，上述幾項特質，蘇貞昌其實不太適合，「他太會嘴了，又是典型政治人物，非技術官僚」，還是比較適合整合資源，擺平各種政治角力。

(中時電子報)