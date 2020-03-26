杏輝(1734)創新專利再下一城，抗疲勞獨特配方獲美國肯定。杏輝創新研發「抗疲勞獨特配方」榮獲美國發明專利認證(專利字號 US10485836B2)，此專利配方的關鍵成分來自管花肉蓯蓉中的「松果菊甘 Echinacosides」成分及還原型輔酵素Q10，透過3.33:1獨特配比，比傳統氧化型輔(酉每)Q10可達到更強效的保護心臟、提升耐力、對抗疲勞作用。此配方的應用產品也已取得國家抗疲勞健康食品認證。

過去杏輝在管花肉蓯蓉的研究聚焦在抗失智延緩衰老方面，除了獲得多國專利外，並且屢屢登上國際重要研究期刊。近期杏輝也把管花肉蓯蓉的研究觸角延伸到強健肌肉方面，針對此部分功效也陸續獲得台灣、美國及澳洲專利授權。

高齡族及現代人高壓忙碌生活，又少運動，心臟缺乏心肺運動的刺激日漸衰弱，身體機能走下坡，因此常覺得疲勞、體力不夠用、精神不佳。杏輝以松果菊甘及還原型輔酵素Q10的特定比例配方，委託國內科研機構進行動物試驗結果顯示，攝食專利配方之小鼠在游泳力竭試驗項目中比攝取單方還原型輔酵素Q10之組別的耐力方面提升18.4%，此外對於乳酸清除率，攝食專利配方之小鼠可高達65%，比非攝食專利配方組別顯著提升2倍以上的耐力表現。實驗證實，整體配方對於增進疲勞消除、改善心臟肌肉的衰弱、增進心臟功能，並可預防慢性疲勞症候群的發生。

(時報資訊)