智冠(5478)2019年合併營收58.29億元，年增4.97％，稅後淨利6.11億元，年增32.35％，每股盈餘5元。公司指出，集團各轉投資公司逐步調整到位，除了網龍轉虧為盈外，藍新科技虧損也大幅縮減，全年雖僅推出1款自製及2款代理小品遊戲貢獻有限，智冠獲利表現仍然創9年來最佳成績。展望2020年，集團在多款遊戲的發行挹注下，有機會再創佳績。董事會通過擬每股配發4元現金股息。

智冠也宣布實施第九次庫藏股，目的為轉讓股份予員工，預計買回1500張，買回區間價格為每股50元至100元間，執行期間今天起至5月25日。

各子公司去年表現方面，網龍除有新作《戀愛盒子M》中英文版上市，亦成功授權推出《吞食天地M》泰國及越南版本，全年獲利0.79億元；遊戲新幹線引進HTML5跨平台遊戲產品線，去年下半年加入《魔姬本願》、《流火之詩》兩款作品，全年貢獻0.36億元。藍新科技去年代收付交易額穩健增長，已建立一定的市場經濟規模，反轉過往投資發展期的虧損，全年虧損0.12億元，較2018年虧損0.85億元，大幅收斂。

展望2020年，遊戲事業群方面，遊戲新幹線2月兩款新作都取得亮眼成績，與宇峻聯合發行的MMORPG國戰手遊《三國群英傳M》，吸引百萬玩家註冊體驗，締造國產手遊雙平台遊戲暢銷榜最高紀錄，遊戲將於3月31日迎接首次大型更新。另外，線上遊戲《古劍奇譚網路版》則以知名IP龐大豐富的遊戲內容與精緻美術畫面，成功搶攻端遊市場。新幹線挾帶這兩款遊戲上市，2月單月營收已創近8年來新高，也挹注智冠合併營收維持高檔水平。

網龍陸續啟動各大端遊IP移植M手遊計畫，今年《黃易群俠傳M》手遊新作將會上市，重現《黃易群俠傳Online》的核心玩法，隨著《吞食天地M》、《三國群英傳M》等經典端遊轉為M手遊的成功模式，網龍旗下重量級IP《黃易群俠傳M》有望成為集團重要貢獻的年度大作。

智凡迪近年來轉型提供24小時遊戲客服服務。在社群經營、電競賽事與遊戲行銷方面，引進海內外遊戲公司手遊在地化行銷合作，並攜手人氣遊戲聯合舉辦電競賽事。智樂堂與智冠音樂製作中心升級發展遊戲美術、音樂多媒體製作等特色化創作專門領域，藉由優化管理及製作流程加速提升產能，為遊戲開發商提供完善的美術多媒體生產鏈。

網路廣告行銷事業上，一帆數位與智酷媒體除了取得Google、Facebook、YouTube、Yahoo、LINE、Apple Search Ads及TikTok等全球各大媒體平台廣告代理合作，並持續強化數位廣告技術，提升數位廣告市場規模。今年全新開發數位廣告技術平台「AdHero」，結合數據科學、AI技術、創意分析與資訊安全四大核心應用，有效提升廣告成效。

藍新科技2019年線上代收付交易規模穩健成長，並持續開發深化電子發票、電子收據等整合性加值應用，同時亦積極布局線下支付領域，推出匯集信用卡、電子票證、行動掃碼支付、支付寶、微信支付於一機的整合式收款系統，讓代收代付與跨境支付業務的觸角從網路商城、平台業者延伸至線下市場，滿足實體門市對於行動支付與多元收款的龐大需求。隨著《ezAIO簡單收》線下多元收款整合服務的加入，整體金流代收規模可望進一步擴大，藍新科技將全力衝刺代收代付與電子支付雙核心，打造完善的行動支付生態圈。

(時報資訊)