小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（26日）財經重點。

【1】外資認錯回補 10檔飄香

外資25日再轉為賣超22.94億元，但十檔個股獲外資連日認錯回補逾4,000張，表現可圈可點，多數為大型權值股。其中，最受關注的是台積電（2330），獲外資連兩日買超近2.93萬張，再來是台新金（2887）、中華電（2412）及仁寶（2324）連二～五日買超，且都在1萬張以上。

【2】當沖第一 投資人賭翻富邦VIX

新冠肺炎疫情救了瀕臨下市的富邦VIX，靠著絕地重生及復仇者的氣勢，富邦VIX近七個交易日當沖成交量衝高至25萬～51萬餘張，勇奪當沖成交量之冠，成為台股投資人最愛賭的商品，25日當沖比站上五成，並隨著美股期貨電子盤而跳動劇烈。

【3】台積打頭陣 半導體Q2大反彈

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，新冠肺炎衝擊全球股市，造成半導體族群歷經史無前例「超激賣」後，五大理由支撐大中華區半導體股第二季可望迎來反彈波，台積電（2330）可望打頭陣報喜，加上穩懋（3105）等11檔指標股各掌握四大主流趨勢，是半導體反彈先鋒部隊。

【4】政策護盤、美國無限銀彈激勵 台股強彈 本周反攻萬點

全球齊心抗疫，美聯準會（Fed）帶頭祭出超級量化寬鬆（QE），各國央行跟進，台股25日延續反彈格局，同日美國府會也針對2兆美元經濟刺激方案達成協議，激勵台股加權指數大漲359點，收在9,644點，較19日創下的8,681低點，四個交易日已反彈近千點。專家認為，隨多項救市策略發酵，台股本周有機會見到9,800～10,000點。

【5】美2兆美元振興方案拍板

白宮與國會協商代表已就2兆美元緊急振興方案達成協議，預計周三稍後就可獲得國會表決通過，力拚以史上最大規模的振興方案解救新冠肺炎疫情帶來的經濟與金融危機。惟美國疫情持續快速升溫，加上市場對經濟前景疑慮未除，歐美股市反彈力道雙雙轉弱。

(中時電子報)