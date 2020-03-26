美國國會通過2兆美元的經濟刺激法案，最直接受惠股波音出現飆漲，帶領道瓊指數自 2 月份以來首度連續兩個交易日收紅，不過尾盤科技類股出現賣壓急殺翻黑，四大指數呈現漲跌互見，終場美股四大指數漲跌幅介於-1.29%至+2.39%，其中以道瓊指數最為強勢，台積電ADR上漲0.25%。

台股量增上漲，後續出現不宜爆量收黑，下檔支撐為10日線(約9,466點附近)，上檔壓力為5年線(約9,965)點附近。目前KD向上開口擴大，短線仍有機會持續反彈。

美股通過2兆美元刺激方案利多，但四大指數漲跌互見，科技股出現利多下跌，台股因國安基金護盤出現強彈，周三成功站上10日線，短線上仍有機會再往5年線邁進。

不過現階段歐美疫情尚未明顯控制，國際股市上下波動仍大，加上國安基金過往歷史操作經驗，均採逢低護盤方式，不太可能過度追漲，因此操作上不宜過度追價，逢低拉回5日線附近再擇下半年景氣谷底回溫或跌深超值績優股布局。

選股方向可留意IC設計、磊晶、PCB、生技、高殖利率股、庫藏股題材股。

(時報資訊)