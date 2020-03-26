新冠肺炎疫情肆虐全球，幾乎全球大部分國家都中鏢，來自於俄羅斯，以傳播各種性愛資訊而在當地聞名的性學專家納塔莉亞．科比姬奈（Natalia Kobikinai），也搭上這波疫情討論話題，提供給她的粉絲們防疫妙招。她倡導人們應該多藉由性愛活動對抗新冠肺炎，因為她認為，性愛可刺激免疫系統，性高潮更可殺死所有冠狀病毒；年長者之所以容易感染新冠肺炎，是因為這類族群缺少性活動所導致。

納塔莉亞因為號稱擁有豐富性愛知識，而在網路上小有知名度。她在最近的線上課程中，教導學員在面對這次新冠肺炎疫情時，可透過進行性愛活動，達到抗疫效果。

納塔莉亞在課程中聲稱，「性高潮會殺死所有冠狀病毒」，她提到，性行為能激發人體的免疫系統；表現投入的「口愛」，更可藉由提升性高潮的效果，掃除新冠肺炎這個「業障」。她並表示，年長者在這波疫情中，為何成為危險族群，那是因為他們沒有足夠的性行為，缺乏性高潮，所以無法激發身體的免疫系統，對抗新冠病毒。

而納塔莉亞的此番言論，並不是所有人都買單認同，她提出「性高潮可殺死新冠病毒」這個說法，就被不少人在她的推特吐槽，認為她在胡說八道；不過還是有人想要試試她的建議，看看多享受性愛，是否真能預防新冠肺炎。

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(中時電子報)