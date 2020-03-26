避免感染新冠病毒其中一個重要方式就是「戴口罩」，大陸目前最火紅的產業就是製造口罩，疫情爆發之後增加了8905間口罩廠，總數來到4萬7千間，每日至少生產2億片。有專家認為，這些口罩不僅品質良莠不齊，待需求量減少之後產量過剩，也是可預見的危機。

據陸媒《一本財經》報導，新冠肺炎疫情爆發之後，口罩業激增上百萬工作人口，截至3月18日，大陸已有4萬7千間公司都有生產口罩，其中8905間是新加入這個產業鍊，江蘇、浙江和廣東為新增數最多的三個省份。

一名丁姓業者表示，投入生產口罩的多是有經驗的老手，也有工廠極速擴張生產線至五倍之多，他估算至少有九成的工廠都有臨時增加產能，許多業者2月份收入高達人民幣1000萬元（約台幣4324萬元）。湖南保靈生物董事長劉水龍說：「我們在2月就耗資數千萬購置設備和原材料，建了七條口罩生產線。」

2月底開始有投機份子、仲介投入市場，網路上甚至出現「口罩機生產圖樣」；一名孫姓業者表示，一張圖紙最高甚至可以賣到人民幣5萬元（約台幣21萬元），最重要的原物料熔噴不織布也從一噸2萬元（約台幣8萬元）被炒高到55萬元（約台幣237萬元）。不過，許多新的工廠對生產安全、員工素質都沒有要求，造成市面上口罩品質良莠不齊。

紡織專家雷利民表示，大陸境內的口罩供需已達平衡，但可能要到4月疫情控制住、口罩需求量大幅下降，價格才會跟著下跌，「到5月，一次性醫用口罩的售價可能降到2元，甚至更低。」

至於多出來的產量是否能夠外銷？雷利民表示許多歐美國家認為健康的人不用戴口罩，所以需求只集中在醫療系統內，「國外市場的口罩需求比國內小得多。」再加上出口需要通過許多認證，間接帶來時間和成本，所以企業轉做出口意願不高。

丁姓業者說：「這波投機的玩家裡，很多人都是生產民用口罩的，沒有生產醫用口罩的資質。」他認為許多人在2月時賺了暴利，但投機份子在市場回落之後，投入的資金可能會血本無歸。

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(中時電子報)