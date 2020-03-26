劉真驟逝！天使國標女神再見了！辛龍撕心裂肺遺憾太難過！(影／取自新聞挖挖哇YouTube)

「國標女王」劉真於22日病逝，痛失愛妻的辛龍「撕心裂肺」，甚至產生不好的念頭，吳宗憲也坦言他狀況依舊不好，心情仍難平復，讓外界都相當擔憂他和4歲愛女霓霓，精神科醫師王俸鋼分析，「活下來的人其實會充滿各式各樣的罪惡感」，目前唯一能幫助他的方法就是「傾聽」。

主持人鄭弘儀在《新聞挖挖哇》問王俸鋼「假如我們遇到辛龍，跟他講什麼會比較好？」對此，他坦言一定沒有一個有效的方式，能做的就是「想辦法去了解他現在最在意的是什麼」、「聽聽他想要說一些什麼事情」，

王俸鋼也說到，通常在面對重要家人死亡時，事後會有一大堆的「早知道」，內在也會充滿各式各樣的罪惡感，認為如果自己做能夠做什麼，她就會留下來，但他強調這些想法實際上錯的，「因為到頭來搞不好她真的就是命，因為你無法在當時就預知到未來」。

此外，王俸鋼也提醒，小孩在2歲之前不太理解死亡，4歲之前不太理解什麼叫做永遠，他也分享案例，有孩子媽媽過世，他會以為是出去一下，所以過一陣子就會問媽媽呢？，有時對活著的大人是件更大的折磨。

鄭弘儀也問「那該如何面對4歲的霓霓？」王俸鋼表示要讓小孩開始理解死亡的事實，並在過程中給她足夠的保護和安慰，不是去否認掉這種死亡。

(中時電子報)