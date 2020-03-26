香港籍的世界衛生組織（WHO）前祕書長陳馮富珍26日指出，可以預見的是，面對新冠肺炎這一前所未見的挑戰，哪怕是全球最好的醫療衛生系統也受到極大壓力，很多國家衛生系統面臨崩潰。所有人都必須意識到，應對疫情已不僅是各國政府的事情，每個公民都必須出讓一部分個人權利自由，配合政府採取措施。對於國家來說，此刻比歷史上任何時候都更需要各國團結合作、共渡難關，而不是宣揚排外與種族主義言論。「這一次，病毒是我們共同的敵人」。

陳馮富珍在陸媒《環球時報》受訪表示，在她從事公共衛生領域工作的40年中，此次新冠肺炎疫情的突發性和嚴峻程度可以說前所未見。病毒的傳染力、致死率以及今天海陸空如此發達的交通連接，都使得新冠肺炎疫情成為全人類共同面臨的又一次重大危機。

陳馮富珍說，抗疫初期，武漢市政府表現的確有缺陷，沒有重視來自一線醫生的警示，希望未來國家一定對此有深入調查並作出問責。但在總體上，我認為中國政府做得很好。

以她多年經驗而言，每次處理新病毒和新疾病時，混亂、誤判和出錯都難以避免。但在最緊迫時，大陸政府成功發揮出體制優勢，動員全國力量維護了老百姓生命安全，這是一種極強的責任感。在這一過程中，大陸採取了有效的措施，武漢人民更是作出了極大的犧牲，為世界各國爭取到寶貴的時間。

陳馮富珍認為，在應對第一波疫情取得階段性勝利後，大陸目前可以做兩件事：一是為世界公共衛生體系提供更多「公共產品」，盡力說明其他仍處在危機中的國家，二是做好準備，提防疫情可能的第二波暴發。

她指出，淡化疫情絕對不會使情況變得更好。永遠要為最壞的局面做準備。美國是全球醫療系統最發達的國家之一，擁有全世界最頂尖的專家團隊，但現在美國國內抗疫卻因檢測試劑嚴重不足而面臨嚴峻挑戰，這只能是國家政策層面出了問題。

陳馮富珍稱，值得深入思考與探討的是，這次前所未有全球大流行病留給人類的教訓。第一個思考是人類永遠要對大自然保持敬畏，打破人與自然的平衡最終要受到懲罰。第二個教訓是，每個國家都要努力建立起一整套堅強的公共衛生防疫體系和應急管理系統。第三個教訓是，需要更深刻地理解國際合作與構建人類命運共同體的意義。

(中時 )