嘉義市出現第1例確診個案 西部淨土失守一塊 09:002020/03/26 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統，在今26日上午5點44分更新，嘉義市已出現第1起案例。（翻攝照片／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣市維持零案例多時，但疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統，在今26日上午5點44分更新，嘉義市已出現第1起案例，嘉義市衛生局指該案例是歐洲回台居家檢疫民眾，因身體不適就醫採檢確診。 嘉義縣市之前被外界譽為台灣西部最後淨土，如今嘉義市出現第一例確診個案，嘉義縣面臨更嚴峻零確診保衛戰。 嘉義市衛生局長張耀懋呼籲民眾不要恐慌，指該個案是歐洲返台的民眾，雖然症狀不明顯，但居家檢疫確實，希望民眾依舊做好個人衛生，大家共同對抗疫情。 (中時 ) #嘉義市 #民眾 #案例 #個案 #縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 男轉傳嘉義草魚粥老闆染疫假訊息 警迅速逮捕 11:382020/03/22 社會 嚴防居家檢疫者趴趴走 嘉義市警方用「M-POLICE」臨檢KTV 23:272020/03/22 社會 全市守護0確診 抵「嘉」食宿最放心 10:402020/03/23 新消息 嘉義市水資中心用特製「麵線」MBR處理汙水 18:302020/03/23 生活 守好內外野 嘉義市各公家機關明起採實名制洽公 15:412020/03/24 生活 守住防線 嘉市多項大型活動喊卡或延後 19:232020/03/24 生活 向醫護致敬 嘉縣公車免費搭 04:102020/03/25 地方新聞 《嘉義市電子煙危害防制自治條例 》草案將送審 16:492020/03/25 生活 出關前一天落跑 嘉義居家檢疫男買飲料遭警逮 16:482020/03/25 社會 嘉義市「防疫小黃」月薪9萬多 僅2司機願冒風險 18:342020/03/25 社會 社會熱門新聞 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 台北夜店好淒涼 信義區這家獨撐開門 現場駭人 - 社會 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 富商夫婦居家檢疫 妻買菜夫上班警半小時尋回 - 社會 空軍驚傳上百軍士官大規模A錢 司令部：應是「誤領」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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