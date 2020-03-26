新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣市維持零案例多時，但疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統，在今26日上午5點44分更新，嘉義市已出現第1起案例，嘉義市衛生局指該案例是歐洲回台居家檢疫民眾，因身體不適就醫採檢確診。

嘉義縣市之前被外界譽為台灣西部最後淨土，如今嘉義市出現第一例確診個案，嘉義縣面臨更嚴峻零確診保衛戰。

嘉義市衛生局長張耀懋呼籲民眾不要恐慌，指該個案是歐洲返台的民眾，雖然症狀不明顯，但居家檢疫確實，希望民眾依舊做好個人衛生，大家共同對抗疫情。

(中時 )