台東市首例虐殺動物遭起訴案例日前出爐。某知名的麵店去年10月底發生疑似虐貓，當時警方獲報到場，多位目擊者指控店家嫌貓太吵，老闆把1隻小貓重摔頭破血流死亡，被民眾發現後，老闆馬上把小貓裝進塑膠袋內，騎機車載走，還把有血跡的地面清洗乾淨，經台東縣農局調查後移送地檢署偵辦，麵店老闆被依觸犯動物保護法起訴。

據了解，這家麵店是網路推薦名店，去年10月底事件發生後引發在地動保人士討論，不少愛貓人士還發起拒吃運動。目擊的鄰居向動保處怒控，有一隻母貓約在2周前生了3隻小貓，他親眼看到麵店老闆抓起小黑貓，怒摔在地板，為此他還和老婆在門口焚香祭拜死去的小貓。

事後麵店老闆的兒子po文澄清，根本不是抓貓摔死，而是貓先咬了父親的反射動作，並非故意，而且還貼出就醫診斷書，及受傷手指照片。

麵店老也駁斥表示，當時他看到這隻小黑貓有特殊的「麒麟尾」，是很喜歡，想抓來養，但小貓反抗想要咬他，基於反射動作，沒注意力道大小，便將貓甩出，小貓躺在地上一動也不動，他洗個手回來，小貓就不見了，絕對沒有殺死貓，至於甩貓行為確實不當，願向社會大眾道歉。

不過事後縣府派員調查，並將調查結果移送地檢偵辦，日前麵店老闆遭到違反動物保護法起訴，也是台東地區首例對動物施虐遭起訴的案例。

(中時電子報)