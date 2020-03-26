人安基金會發文。（圖／翻攝自人安基金會臉書）

「國標女王」劉真日前不幸病逝，昨(25日)辛龍老闆吳宗憲出面，承認辛龍為了救愛妻幾乎燒光所有積蓄，平時辛龍也是屬於藝術家性格，夫妻倆經濟狀況不寬裕。而長期關心寒士朋友的人安基金會昨也發聲，分享去年底曾邀劉真站台，過程中劉真不僅親切配合，還大方捐出1萬元，堅持行善的義舉讓人大讚暖心。

人安基金會昨晚發文，指出去年底基金會舉行寒士吃飽30活動，又因義工們折了許多平安花，他們便決定請劉真這位大美女來和美麗的花相互映襯，事前他們特別拜託劉真記得當天要穿白色洋裝，照相時才不會被彩色的花掩蓋主題，劉真一口答應，當天果然穿了白色短洋裝翩然現身。

活動時，劉真親力親為介紹人安基金會的服務，現場也慷慨解囊捐了1萬元，而活動開始前本來下著細雨，沒想到劉真出現前1小時雨就停了，活動也圓滿結束，人安基金會感念寫下：「劉真老師，我們愛您，這世間最美的事情，就是讓社會變得更好，感謝這麼美的您，曾經來過這個世界」。

(中時電子報)