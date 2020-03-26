美國川普政府與參議院就規模高達2兆美元的紓困振興方案達成共識，參議院預計最快周三進行表決，受此激勵，周三美股道瓊指數與標普500指數收高。

該經濟激勵計畫旨在為受到新冠狀病毒疫情重創的企業與家庭提供援助。惟媒體之後報導，多名參議員要求修訂部分條款，引發投資人對於這項法案能否盡快過關的擔憂，美股尾盤漲幅收斂。

周三收盤，道瓊工業指數漲2.39%，為21,200.55點。標普500指數漲1.15%，為2,475.56點，仍較2月創下的歷史高點跌約27%，市值蒸發逾7兆美元。那斯達克指數盤中由升轉跌，終場小跌0.45%，收在7,384.30點。

波音股價飆漲24%，投資人看好美國政府將支持航空業與航空公司，波音過去3個交易日累計大漲近70%。美國航空集團、美國聯合航空與達美航空均跳漲逾10%。

受新冠肺炎全球大流行重創的郵輪公司Royal Caribbean Cruises和Norwegian Cruise Line Holdings股價均大漲約23%。

(時報資訊)