韓國瑜將啟用Telegram與民眾互動。（圖／摘自韓國瑜臉書）

通訊軟體LINE2.0從3月開始，啟用全新收費機制，讓不少公眾人物、媒體等用戶，都改用其他平台，其中Telegram的聲量最高。高雄市長韓國瑜也宣布，將結束Line官方帳號，改由Telegram和大家互動。

韓國瑜在臉書表示，知道很多朋友都已經習慣在Line上接收資訊，但由於Line官方的一些調整，將於3月底後在Line上暫時和大家分開，「雖有不捨但也是一個新開始！」

韓國瑜說，往後將在Telegram持續和大家相見，Telegram也是一個通訊軟體，所以還是可以和以前一樣和各位每天傳傳訊息、聯絡感情，並繼續分享自己和高雄的大小事給大家。

消息一出，不少挺韓民眾陸續「交作業」，PO出加入韓國瑜Telegram帳號的截圖，表示「跟隨您到天涯海角」、「已加，每天都期待市長的訊息。收到訊息都很開心」、「您在哪我們就在哪！要把您黏緊緊的」。

(中時電子報)