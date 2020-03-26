英國年僅37歲的駐匈牙利副大使史蒂芬‧迪克(Steven Dick)感染新冠肺炎，週三(25日)驚傳病逝。
路透社報導，迪克去年12月被派任到英國駐匈牙利大使館擔任副大使一職。匈牙利衛生當局當天僅對外宣布，累計死亡案例為10例，其中包含一名英國公民，沒想到這名英國公民就是副大使迪克。
此消息一出，英國外交及聯邦事務大臣多米尼克·拉布(Dominic Raab)深表遺憾，表示英國外交部的全體同仁都會緬懷這位年輕有為的外交官。
(中時電子報)
英國年僅37歲的駐匈牙利副大使史蒂芬‧迪克(Steven Dick)感染新冠肺炎，週三(25日)驚傳病逝。
路透社報導，迪克去年12月被派任到英國駐匈牙利大使館擔任副大使一職。匈牙利衛生當局當天僅對外宣布，累計死亡案例為10例，其中包含一名英國公民，沒想到這名英國公民就是副大使迪克。
此消息一出，英國外交及聯邦事務大臣多米尼克·拉布(Dominic Raab)深表遺憾，表示英國外交部的全體同仁都會緬懷這位年輕有為的外交官。
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