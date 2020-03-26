高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，曾有名嘴建議韓國瑜參選2022年台北市長，直言勝算非常高。不過，桃園市議員王浩宇則建議說，已有相關的民調評估，韓國瑜參選桃園市長，非常有可能靠鐵票當選。有網友就以2018年九合一選戰和2020總統大選得票率數據相比，韓國瑜真的在台北桃園會贏，台北贏面更高！

網友seabox在批踢踢發文表示，以2018跟2020 KMT候選人得票VS韓國瑜得票和得票率分析，指出台北市在18年KMT候選人得票率為40.81%，韓國瑜為42.01%，所以得票率成長+1.2%。桃園市則是18年KMT候選人為39.41%，韓國瑜得票率為40.40%，得票率成長0.99%。因此，韓國瑜選桃園和台北的確有勝算，尤其台北市的勝算更高。

該網友指出，反觀新北市，18年KMT候選人57.14%，韓國瑜得票率38.91%，得票率成長負18.23%；台中市18年KMT候選人56.56%，韓國瑜得票率38.06%，得票成長率負18.5%；台南市18年KMT候選人32.36%，韓國瑜得票率29.10%，得票率成長率為負3.26%；至於高雄市，18年KMT候選人53.86%，韓國瑜得票率34.63%，得票成長率負19.23%。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

由數據得知，18年是大順風，20年是大逆風然而六都還有兩個地方，韓國瑜得票比率是成長的，那就是桃園跟台北市。順帶一提整個台灣本島，只有桃園市、台北市、新竹縣和新竹市四個地方，韓國瑜得票比18年國民黨候選人高。由這個數據可以看出，韓國瑜選台北市長是非常非常有勝算的。

(中時電子報)