雲林縣古坑鄉劍湖山世界今年兒童節連假推出全國最優惠的好康活動，身分證號碼對中2、1、7三碼門票只要99元；對中其中任兩碼門票299元；對中其中任一碼門票399元且可搭配購買「12歲以下兒童門票1元」的優惠方案，園內13萬棵喬灌木濃郁芬多精，也非常適合全家老少同遊，在疫情發燒之際，一起享受大自然的陽光與健康。
劍湖山新方案堪稱全國最優惠，另自2020年4月1日至4月6日兒童節連假期間，加碼推出2大2小入住高級客房每房只需2588元，加贈2客兒童免費早餐。另外，飯店蔚藍西餐廳也推出幸福愛一起超優惠活動，兩人成行，第二人只要217元。
劍湖山園區榮獲觀光局評鑑特優等遊樂區，位於國道3號雲林古坑交流道附近，靠近78號東西向快速道路，自己開車自由行十分方便，且與草嶺風景區、華山風景區連成一線，可以一氣呵成暢遊雲林所有自然風光；而劍湖山度假大飯店則為彰雲地區規模最大、等級最高的渡假飯店，非常適合度假休閒與享受戶外健康活動，大享獨有的13萬棵喬灌木濃郁芬多精。
(中時 )
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