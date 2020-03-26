高鐵企業工會昨日在臉書發文表示，25日下午，公司以備忘錄，突然宣布原訂自3月執行的員工調薪，因新冠肺炎疫情影響將無限期暫緩，消息一出，員工嘩然。

工會指出，在公司預期疫情衝擊營收的情形下，工會雖理解公司為控制營運成本，暫緩調薪作業，但不解公司無視防疫期間，各職種員工努力不懈堅守自身崗位，無私地配合高鐵公司之超前防疫政策，犧牲休假和增加輪班的疲勞度，甚至面對有感染風險的第一線接觸，最後換來的是期望落空，對員工士氣打擊甚巨，凝聚之向心力更是狠狠的撕裂殆盡。

工會表示，在此嚴正敬告高鐵公司，節流不應只會訴求基層員工要「共體時艱」，用輿論道德壓力框住員工的薪資成長，卻不去盤點公司在營運、維修及行銷等等沒效益的開支，更遑論檢討高層薪資。

然而，暫緩不應是無止盡的等待，針對「暫緩調薪」之備忘錄，高鐵公司應詳細解釋：「疫情趨緩」要件為何？「營收回穩」的標準為何？殷盼公司做出具體說明。

工會呼籲，高鐵切勿舉著防疫大旗行違法犯紀之實，破壞勞資和諧。

(中時 )